Roma, sabato e domenica va di scena la Contact Improvisation: le arti si incontrano a San Lorenzo

Sabato, dalle ore 14 alle ore 20, e domenica, dalle ore 11 alle 17, presso il San Lo' di Roma in via Tiburtina antica 5/b nel quartiere di San Lorenzo, si svolge un evento sociale e culturale dal titolo 'Contact Improvisation - Visioni in Contatto'.Le arti si incontrano: una mostra fotografica, una Jam di Contact Improvisation di 12 ore e musica live in libera improvvisazione. Un evento completamente gratuito che vuole far conoscere e far provare la Contact Improvisation, in relazione con l'arte fotografica e musicale.L'evento è frutto di un percorso iniziato a settembre 2017, condotto da Marco Ubaldi appassionato insegnante di contact improvisation. Un progetto articolato: in ogni Jam, spazio-tempo in cui i praticanti si incontrano per danzare insieme in forma spontanea, sono stati coinvolti i musicisti del NED Ensemble, collettivo artistico musicale che indaga la musica estemporanea, e un fotografo, amatore o professionista che ha fotografato i corpi danzanti, entrando in relazione con il movimento.Sono 8 i fotografi coinvolti e oltre 10 musicisti, anche free rider, che hanno dialogato nella loro forma espressiva con la Contact Improvisation, protagonista anche come oggetto di visione e di ispirazione. E il progetto vede anche la partecipazione di 12 insegnanti di Contact improvisation provenienti da tutta Italia, che introdurranno le Jam.L'evento è promosso in collaborazione con Piedi Nudi, Associazione di Promozione Sociale, di Simona Verrusio, con Poetronic/ART, con il San Lo' Centro di danza che aprirà le sue sale all'iniziativa, a Graphic Color che ha curato la stampa delle fotografie, e a Campadidanza, magazine on line di danza.Aperto anche un crowdfunding sulla piattaforma 'Produzioni dal Basso' network di Poetronic art, per finanziare l'eventohttps://www.produzionidalbasso.com/project/contact-improvisation-visioni-in-contatto/