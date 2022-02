Un 70enne è morto nell'incendio divampato in un appartamento in via Michele Amari all'Appio Latino a Roma. Sul posto, intorno alle 7.45 di stamattina, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. La 70enne, rimasta intossicata dal fumo, è stata estratta dall'abitazione ed è deceduta. Sul corpo sono state riscontrate anche lievi ustioni. Sono in corso le indagini per chiarire le cause del rogo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Febbraio 2022, 09:35

