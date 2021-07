Rifiuti a Roma, l'emergenza è infinita: la spazzatura invade strade e marciapiedi

Una foto inquietante, che arriva da Centocelle grazie alla segnalazione di un lettore di Leggo, ma che rappresenta una drammatica realtà dell'emergenza rifiuti a Roma. In diversi quartieri della Capitale, infatti, la spazzatura invade ormai sia le strade che i marciapiedi.

Centocelle, rifiuti tra via dei Glicini e via dei Frassini

A Centocelle, all'incrocio tra via dei Glicini e via dei Frassini, la mancata raccolta, unita all'inciviltà di tanti residenti, ha fatto sì che la spazzatura abbia invaso perfino i marciapiedi, impedendo il passaggio a tutti i pedoni. I mezzi e gli operatori dell'Ama sono poi intervenuti per svuotare i cassonetti, ma non hanno raccolto tutta l'immondizia di ogni genere accumulatasi intorno. Un fatto scandaloso e inaccettabile, che però rappresenta la drammatica realtà della maggior parte dei quartieri della Capitale.

