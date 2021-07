Roma, investe un pedone in centro e scappa: identificato e denunciato il pirata, è un 27enne

Era alla guida del suo suv, quando ha urtato un pedone ed è fuggito senza prestare soccorso. È accaduto la scorsa notte in pieno centro a Roma, ma il pirata della strada, un italiano di 27 anni, è stato poi identificato e denunciato dai vigili urbani.

L'incidente è avvenuto sul lungotevere Raffaello Sanzio, all'altezza dell'incrocio con via Colomba Antonietti, poco dopo le 4. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani del I Gruppo Centro, che hanno prestato soccorso alla vittima, un 40enne straniero, portato in codice arancione al Fatebenefratelli dopo aver riportato alcune fratture. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un 28enne italiano, che si trovava a bordo di un monopattino e che è caduto dopo aver perso l'equilibrio per evitare il pedone, finito a terra dopo l'impatto con la Bmw X2 guidata dal pirata della strada.

Le indagini dei vigili urbani sono partite immediatamente: gli agenti hanno ascoltato alcuni testimoni e analizzato le immagini di videosorveglianza registrate dalle telecamere installate in zona. In poco tempo è stato possibile risalire prima all'auto e poi all'automobilista, un 27enne italiano che ora è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Luglio 2021, 11:01

