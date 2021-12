Roma, riapre dopo un anno la stazione Policlinico della metro B

Dopo circa un anno di chiusura domani mattina riapre la stazione Policlinico della Metro B. Lo annuncia l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patané. La fermata della metro era stata chiusa il 29 novembre 2020 per effettuare i lavori di sostituzione delle scale mobili.

«Dopo la riapertura del Tram 2 di sabato scorso - ha detto Patané - riconsegniamo ai romani un altro snodo importante e strategico per la mobilità cittadina. La stazione Policlinico rappresenta infatti una stazione fondamentale per tutti i residenti della zona, per gli studenti dell'Università La Sapienza, per il personale sanitario e per i pazienti dell'ospedale Umberto I. Proprio in considerazione della presenza del Policlinico, è fondamentale la riapertura di scale mobili e ascensori, a beneficio in modo particolare delle persone con disabilità motorie. Ringrazio Atac e Ustif per aver accelerato i lavori, che hanno visto la sostituzione integrale degli impianti di traslazione e il rifacimento completo della pavimentazione, e la fase dei collaudi, consentendoci di riaprire anche con un leggero anticipo rispetto ai tempi previsti».

