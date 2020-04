Caccia alla banda della spaccata Cinque assalti bancomat in 24 ore

Assaltatori di bancomat e di casse continue scatenati nella Capitale. Durante l'emergenza Coronavirus le bande di cassettari imperversano in tutte le zone della città facendo esplodere gli sportelli automatici ed il alcuni casi sradicandoli con un carro attrezzi: 5 colpi in 24 ore. In questo periodo infatti, a causa delle agenzie che aprono a turno e del bisogno maggiore di liquidità nei bancomat i criminali sanno di trovare grosse somme di denaro in contante nei serbatoi. Sei gli episodi che si sono verificati fino ad oggi.



L'ultimo in ordine di tempo nella zona di Casal Lombroso in via Massimilla 19 dove un gruppo di malviventi ha divelto il bancomat della banca di Credito Cooperativo. I residenti che hanno sentito i rumori dei ladri che armeggiavano ed hanno visto il bancomat su un carro attrezzi hanno chiamato la polizia. Secondo i testimoni la banda è ben organizzata tanto che la fuga è scortata da due macchine che fanno da staffetta. Un altro colpo, eseguito con le stesse modalità è stato messo a segno in via Simone Martini a Vigna Murata giovedì notte in una filiale dell'Unicredit. Il bancomat era stato murato la mattina ed in cemento era ancora fresco. Analogo il modus operandi e secondo gli investigatori si tratta dello stesso commando.



Con delle funi metalliche, attaccate ad un argano imbragano la struttura fino a sradicarla. La settimana scorsa invece la banda è entrata in azione al Penny Market in via Prenestina, al Carrefour di via Francesco Gentili, a via Ciamarra Cinecittà Est ed in un supermercato in via Anagnina.



Polizia e carabinieri stanno esaminando le immagini delle telecamere dove sono avvenuti i furti nella speranza di dare un volto ed un nome ai componenti del commando. Dalle riprese si vedono una Audi A6 nera, una Giulietta rossa ed una Multipla. Non si esclude che il gruppo di malviventi possa essere composto da persone dell'est Europa.



