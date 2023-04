Fendi, rapina nel cuore di Roma: 30 borse rubate, bottino da oltre 100mila euro

di Redazione web

Rapina nel punto vendita di Fendi a Roma. Il negozio della nota casa di moda a Largo Goldoni, in centro, è stato letteralmente svaligiato in un blitz di alcuni ladri professionisti.

Rapina da Fendi a Roma

Secondo le prime informazioni, infatti, il colpo è stato rapidissimo: dall'ingresso di via Tomacelli, in un minuto e mezzo, sono state portate via 29 borse di valore. Si parla di un furto che complessivamente potrebbe valere, per i ladri, circa 100mila euro.

