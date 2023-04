Imprenditore rapinato a Firenze: ad Andrea Panconesi (di Luisa Via Roma) rubato un orologio da 150mila euro

di Redazione Web

Imprenditore del lusso rapinato a Firenze. La vittima è Andrea Panconesi, del marchio Luisa Via Roma, che è stato fermato da alcuni uomini nei pressi di via Bolognese che gli hanno strappato via un orologio gioiello che portava al polso, un Patek Philippe da 150mila euro.

Imprenditore rapinato a Firenze

Secondo una prima ricostruzione, i due rapinatori, a bordo di un'auto, sarebbero entrati in azione nel momento in cui Panconesi era sceso dalla sua vettura. La vittima, che non avrebbe riportato lesioni, è stata poi sentita dagli investigatori della squadra mobile della questura che adesso sta conducendo le indagini. I poliziotti stanno visionando anche le immagini riprese dalla telecamere che si trovano nella zona di via Bolognese e stanno cercando di capire se l'imprenditore fosse seguito dai rapinatori.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Aprile 2023, 16:08

