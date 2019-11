Roma, rapina in un bar di Cinecittà: morto il bandito, ferito il titolare

Martedì 5 Novembre 2019, 19:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

intorno alle 19 a, in via Ciamarra, nella zona est di. Durante la sparatoria è. Il titolare del locale sarebbe rimasto ferito gravemente, colpito alla gamba e al fianco. È stato invece fermato dagli agenti della polizia del commissariato Romanina il secondo rapinatore coinvolto nel colpo. Entrambi erano armati.Il tabaccaio, un cittadino cinese, è stato trasportato in codice rosso dal 118 all'Umberto I. Le sue condizioni sarebbero gravi. L'uomo che ha 63 anni è stato colpito alla gamba e al fianco. Sono invece italiani i due rapinatori. Il bandito morto nella rapina, raggiunto da un colpo di pistola, aveva 69 anni mentre l'altro rapinatore ne ha 58.La dinamica di quanto accaduto in via Ciamarra è ancora al vaglio degli Agenti. Pare, però che tutto sarebbe accaduto alle 19 circa, quando in due, in sella ad uno scooter, si sono fermati davanti al bar ricevitoria al civico 186. Dopo aver lasciato il ciclomotore acceso, sono entrati nell'attività commerciale, dove hanno avuto una colluttazione con il titolare. Durante lo scontro fisico sarebbero stati esplosi almeno due colpi di pistola. Uno ha ferito alla gamba il commerciante, l'altro ha ucciso uno dei due rapinatori. Il secondo rapinatore è stato poi arrestato dagli agenti di polizia arrivati sul posto. Il commerciante ferito è stato trasportato d'urgenza all'Umberto I. Al momento non è chiaro a chi appartenesse l'arma.«Lo conosco bene». A dirlo una residente del quartiere di Cinecittà, in riferimento al commerciante cinese rimasto ferito. «L'ex Caffè europeo è punto di riferimento del quartiere perchè è sempre aperto - racconta la residente -. Da alcuni anni lo gestisce la famiglia Zhou, il padre rimasto ferito, alcuni figli e alcuni ragazzi italiani. È una bravissima persona e spero che le sue condizioni non siano gravi».