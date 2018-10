Poliziotti aggrediti alla manifestazione: arrestato il 'Brasiliano'

Strade killer, nuova vittima: Tommaso morto a 17 anni travolto sulla Nomentana​

Martedì 9 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha aggredito alcuni poliziotti durante una manifestazione contro gli immigrati e per questo è finito in manette., detto il '', è statosabato scorso a, nel quartiere di Pietralata, mentre manifestava insieme ad alcuni esponenti diIl '', molto noto sui social per le passioni per il culturismo e i tatuaggi (ne ha centinaia su tutto il corpo) e anche per alcune comparsate televisive, non ha mai nascosto le sue simpatie per l'. Sabato scorso, il 39enne era giunto a, nei pressi della stazione della Metro B, per partecipare alla manifestazione indetta da«per dire basta a degrado e immigrazione» nel quartiere.Questa volta, come riporta Fanpage.it , il '' è andato oltre: presentatosi in evidente stato di ebbrezza, si è infuriato quando ha visto un presidio delle forze dell'ordine e, di fronte alla richiesta deidi fornire un documento, non ci ha visto più. «Pezzi di m...a con la divisa, se non mi lasciate andare vi ammazzo a tutti e faccio una strage. Bastardi, ve magno a tutti» - gli insulti e minacce proferiti dal 'Brasiliano' e riportati nel verbale degli agenti - «Siete finiti, col mio avvocato vi faccio il c...o a tutti. Ricordatevi, io mi faccio l'ergastolo, ma prima o poi vi ammazzo».Il '', anche grazie ad una pagina Facebook, è molto famoso in tutta. Solo pochi giorni fa, l'uomo era stato protagonista di Reality Sciò, la trasmissione di Enrico Lucci su RaiDue. All'udienza, il culturista e tatuatore ha spiegato di essere totalmente estraneo alla manifestazione, ma di provare una certa insofferenza per la presenza degli stranieri nel quartiere.