Roma, piano caldo. Gli assessori Funari e Onorato presentano “piscine all'aperto”. Opportunità gratuite per gli over 70

Parte il 5 luglio il progetto “Piscine all’aperto”. Il servizio pianificato dal Dipartimento Sport e dal Dipartimento Servizi Sociali di Roma Capitale che mette a disposizione dei cittadini over 70 della Capitale complessivamente 5.000 ingressi giornalieri gratuiti nelle piscine comunali, dal 5 luglio al 31 agosto.



«Saranno disponibili, nell’ambito di quanto previsto nel disciplinare di concessione degli impianti, 20 ingressi giornalieri gratuiti per ciascuna delle 18 piscine comunali che hanno aderito, diffuse nei diversi quartieri della città - spiega l’assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi, Alessandro Onorato -. Oltre alla possibilità di accedere alla balneazione, è prevista la dotazione di ombrelloni, lettini e sdraie. Un gesto di attenzione messo in campo grazie all’impegno dei concessionari, che ringrazio, verso una generazione che più di altre esce con grandi difficoltà dal periodo del Covid-19».



«Un servizio - spiega l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute, Barbara Funari - che intende offrire occasioni di socializzazione agli anziani e contrastare i disagi legati alle temperature estive. L’obiettivo è di migliorare le loro condizioni di vita e diminuire i rischi di isolamento e solitudine di chi non va in vacanza e deve rimanere in città».

Per usufruire del servizio è necessario prenotarsi, a partire da venerdì 1 luglio, al numero unico messo a disposizione dall’amministrazione capitolina in collaborazione con Farmacap: 06.57.08.82.33, attivo dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 15.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Giugno 2022, 13:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA