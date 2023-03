Clienti spiate nude nello spogliatoio: «Webcam in orologi e armadietti». Così hanno incastrato il titolare

di Redazione Web

Clienti della palestra spiate nello spogliatoio: in quel luogo sacro in cui ci si spoglia, ci si cambia, ci si butta sotto la doccia dopo un duro allenamento, per poi tornare a casa o uscire con le amiche, c'era qualcuno che teneva accesa una telecamera, in questo caso alcune webcam, per guardarle nude. Accade a Roma, dove il titolare della palestra 'Re di Roma Sporting Club' è indagato per aver filmato le sue clienti con telecamere nascoste: in un orologio, in un armadietto, e non solo.

Spiate nude in palestra

Le vittime sono centinaia, almeno duecento, scrive oggi il quotidiano Il Messaggero, filmate nude a loro insaputa, e che ora si stanno recando alla spicciolata presso la Questura di Roma, dopo il rapido passaparola. «Qualcosa di strano c’era - ricordano le ex iscritte - verso inizio novembre 2022 abbiamo cominciato a realizzare. Mario (che si faceva chiamare Claudio) entrava di continuo nello spogliatoio senza bussare, vuoi per portare la carta igienica, vuoi per aggiustare una finestra che non era rotta...».





Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Marzo 2023, 08:37

