Dimagrire senza dieta, solo con una puntura: vip e influencer pazzi per il 'farmaco dei miracoli'

La puntura della "magrezza" che sta spopolando negli Stati Uniti, è un farmaco iniettabile che permetterebbe di perdere peso senza che chi la usi, segua una dieta precisa. La medicina non nasce ovviamente con lo scopo di fare dimagrire le persone, era invece, stata sviluppata per curare il diabete di tipo 2. Le celebrità e gli influencer vanno matti per questa composizione "magica" che può togliere loro chili senza che facciano il minimo sforzo.



Il farmaco prende il nome di semaglutìde ed è stato brevettato dalla casa farmaceutica danese Novo Nordisk, si somministra con iniezioni sottocutanee nell’adipe addominale ed è un agonista del recettore del glp-1, un ormone prodotto dall’intestino che stimola la secrezione di insulina. È stato progettato per contrastare il diabete di tipo 2 ma la scommessa che ultimamente sta stuzzicando la comunità scientifica, è che la medicina possa anche servire a combattere l'ondata di obesità che, secondo una stima, nel 2035 riguarderà un abitante su due nel nostro pianeta. Oltre ad essere sempre più nominato dagli scienziati, il semaglutìde compare sempre più anche sulle bocche delle celebrità tanto che è stato coniato un neologismo: "faccia da semaglutìde" che starebbe ad indicare la magrezza eccessiva e troppo veloce di chi utilizza questa iniezione.

Nel 2022 il semaglutìde è stato il 129esimo farmaco più prescritto negli Stati Uniti e le celebrità ne vanno pazze. Elon Musk non si nasconde, anzi il CEO di Tesla si è vantato in più occasioni di fare uso della puntura. Un altro volto noto dello showbiz che potrebbe farne uso è Khloé Kardashian che però, ha sempre negato.

