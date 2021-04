Due operai sono rimasti incastrati sotto un convoglio in un deposito Atac in viale dell'Oceano indiano. È successo questa mattina, poco dopo le 9.30. Sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco per liberare i due uomini e assicurarli alle cure sanitarie. I due sono stati trasportati presso gli ospedali San Camillo e Sant'Eugenio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Aprile 2021, 11:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA