Roma, nascondeva 72 chili di droga in casa. Il maxi blitz dei carabinieri alla Muratella

Un uomo di 31 anni nascondeva in casa e in auto 72 chili di droga. Hashish e Marijuana che aveva catalogato ed etichettato in base alla qualità e alla tipologia. «Camorra» e «Durban», ben oltre 60 chili erano già divisi in panetti e confezioni pronti a essere venduti con prezzi diversi.

I carabinieri hanno effettuato un blitz alla Muratella, Roma, e hanno rinvenuto la massiccia dose di stupefacenti del quale, un romano di 31 anni, dovrà rispondere con il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari stanno indagando per definire il giro d'affari che ruotava attorno alla compravendita della droga.

Lo spacciatore stava percorrendo in auto via Giulio Cesare Viola, quando ha visto negli specchietti retrovisori una pattuglia de carabinieri alle sue spalle. L'uomo in preda al panico ha deciso di accostare per farsi superare, atteggiamento che ha insospettito i militari che, pochi metri più vanti, hanno fatto inversione e hanno raggiunto l'auto per un controllo.

L'ispezione ha permesso ai carabinieri di rinvenire due involucri di marijuana di circa 2,2 chili, conservati nel bagagliaio in una busta di tela. Poco dopo le forze dell'ordine si sono recate a casa dell'uomo e nell'armadio e nel frigorifero c'erano altri 9,4 chili circa di marijuana, suddivisa in confezioni plastificate, poi 60,5 chili di hashish, suddivisi in panetti e confezioni sferiche.

I militari hanno trovato anche del materiale utile per il peso e confezionamento delle dosi, quattro cellulari e 1500 euro in contanti. Le indagini proseguiranno. Bisognerà, infatti, determinare se l'uomo lavorasse da solo o, vista la quantità di sostanze stupefacenti trattate, avesse dei complici.

