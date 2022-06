Si sente male alla festa in piscina per i 18 anni dell'amico: morto un ragazzo, tragedia a Roma

Tragedia lunedì sera a Roma in zona Parco degli Acquedotti. Un ragazzo di 19 anni di origini cinesi, Zhu Wei Rong, è morto durante una festa in piscina per festeggiare il compleanno di un amico neo 18enne: è successo all'Appio Claudio Tennis Club.

Zhu, nato a L'Aquila, si trovava al club per la festa di compleanno dell'amico: pare che sul finire della serata, quando la festa stava per giungere alla conclusione, il giovane si sarebbe tuffato in acqua e avrebbe avuto un malore. Subito sono stati chiamati i soccorsi: i paramedici hanno tentato di rianimare il giovane ma non c'è stato nulla da fare.

