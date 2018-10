Roma, Metro B in ginocchio per un guasto: «Linea ora riattivata». Passeggeri furiosi, caos taxi Twitter

LA DIRETTA TWITTER #METROB

#info #Atac - METRO B: AGGIORNAMENTO - linea riattivata tranne tratta Monti Tiburtina-Rebibbia. Servizio sostitutivo bus Monti Tiburtini-Rebibbia e viceversa #Roma — infoatac (@InfoAtac) 25 ottobre 2018

#info #Atac - metro B: fermate bus sostitutivo metro - Tiburtina Fs: piazzale stazione; Quintiliani: via Filippo Meda; Monti Tiburtini: via dei Monti Tiburtini fronte stazione; Pietralata-Santa Maria del Soccorso: via Tiburtina fermata bus 163/ segue #Roma #metroB — infoatac (@InfoAtac) 25 ottobre 2018

#info #Atac - metro B: fermate bus sostitutivi Ponte Mammolo>Rebibbia: via Tiburtina, cavalcavia fronte stazione fermata bus 163; Ponte Mammolo>Laurentina: piazzale stazione entrata metro; Rebibbia: piazzale stazione, capolinea bus 163 #Roma #MetroB — infoatac (@InfoAtac) 25 ottobre 2018

Quindi, oggi il servizio della #metrob è sospeso perché non avete pagato la luce, l'altro giorno la #metroc ancora non si sa per quale ragione, la #metroa è già un miracolo se riesci a salirci... direi che funziona tutto alla grande @InfoAtac — Mai 'na gioia 💛❤ (@Ic3Girl_) 25 ottobre 2018

Ladiper 20 minuti circa per untecnico, dovuto ad un probabile problema di alimentazione che ha messo in ginocchio la linea. I mezzi sono stati evacuati, con i passeggeri infuriati. Il servizio si è interrotto per un guasto tecnico, ha fatto sapere Atac, che ha subito attivato un servizio bus sostitutivo. Dopo che il servizio è stato coperto per alcuni minuti da bus sostitutivi sulla tratta, attualmente la metro B funziona regolarmente su tutta la linea.Segnalato caos alla stazione dei Taxi a Tiburtina, dove decine di persone, dopo l'interruzione del servizio sulla Metro B, stanno cercando di prendere un taxi per arrivare alla propria destinazione.Monta la rabbia dei passeggeri anche sui social, tra chi polemizza sullo sciopero di domani e chi è infuriato per i disagi: «Oggi il servizio è sospeso perché non avete pagato la luce, l’altro giorno la Metro C ancora non si sa per quale ragione, la Metro A è un miracolo se riesci a salirci… Direi che funziona tutto alla grande», dice un utente su Twitter.«Sembra uno scherzo ma non lo è… Metro B sospesa a causa di mancanza di alimentazione. Ma hanno tagliato la luce a Atac?» si chiede Antonio. «15 minuti fermi per problemi tecnico sulla Metro B in galleria, te lo dicono dopo 13! E manco scusa!», scrive una donna.