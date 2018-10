Roma, guasto e panico nella metro C: «Ci hanno sequestrati per un'ora». Le immagini su Twitter Video

Io senza parole. Sono stata praticamente sequestrata per 1h dentro al treno della metro c. Affollato, quasi senza aria. Dopo 1h ci hanno aperto le Porte di emergenza e fatto scendere. pic.twitter.com/whWRGZCwKf — SpeScial7 🐹 #ShootOut (@miciatoby) 23 ottobre 2018

#Atac #MetroC: l'interruzione del servizio di questa mattina è stata causata da azionamenti ripetuti dei sistemi di allarme.

Leggi il comunicato stampa https://t.co/HvXYVTwqmJ — AtacRoma (@AtacNews) 23 ottobre 2018

Scene di panico a Roma dopo che a causa di un guasto la linea C della metro questa mattina ha subìto un'interruzione proprio all'ora di punta. Il guasto, verificatosi attorno alle 7.30 ad un treno presso la fermata Teano, ha causato un rallentamento del servizio sull'intera linea: mentre il treno guasto veniva portato via fuori servizio, sul treno successivo alcuni passeggeri hanno azionato a più riprese i sistemi di allarme «costringendo alle procedure di evacuazione», ha precisato Atac in una nota, «probabilmente per segnalare il malore di un passeggero a bordo del treno».«Sono stata praticamente sequestrata per un'ora dentro il treno della metro C. Affollato quasi senza aria. Dopo un'ora ci hanno aperto le porte di emergenza e fatti scendere», si lamenta una passeggera della metro C di Roma oggi bloccata per un'ora per un guasto.«Più di un'ora fermi a Gardenie», twitta un'altra utente. Alcuni lamentano di «essere stati evacuati in galleria» e di avere raggiunto a piedi la stazione. In tutto le evacuazioni, secondo i racconti dei passeggeri, sono state due: una dal treno che ha subito il guasto e una dal convoglio successivo dove ci sono state scene di panico e l'azionamento dei meccanismi di allarme.«Il personale Atac -precisa in una nota l'azienda -è intervenuto immediatamente per gestire l'evento, tentando di far risalire a bordo alcuni passeggeri che nel frattempo erano usciti dai vagoni, per poter consentire al ripresa del servizio. Purtroppo l'indebito e continuo azionamento delle maniglie di emergenza da parte di altri passeggeri rimasti a bordo treno, ha costretto il personale a procedere con l'evacuazione in linea, avvenuta in assoluta sicurezza e nel rispetto dei regolamenti e delle procedure previste». «Le operazioni di ripristino e di successiva verifica della funzionalità degli impianti hanno causato l'interruzione della linea per circa un'ora», conclude la nota.