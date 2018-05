Alberi caduti, allagamenti e persone bloccate in auto alle porte di Roma a causa di forti piogge. Oltre venti gli interventi effettuati dai vigili del fuoco Setteville e su via Palombarese. Sul posto i pompieri sono intervenuti con tre squadre e il supporto del nucleo sommozzatori e dell'elicottero.

Un grosso ramo è caduto su una Fiat Palio in sosta viale dell' Università, questo pomeriggio.

Sabato 12 Maggio 2018