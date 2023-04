Roma, lite tra coinquilini: 40enne ucciso a coltellate

di Redazione web

Un cittadino afgano di 40 anni è morto ieri sera a Roma nel corso di una lite con un coinquilino, un connazionale di 38 anni ora arrestato. Il fatto è avvenuto intorno alle 23 in via Alia nella zona di via Casilina. Per motivi ancora da chiarire tra i due è scoppiata una lite durante la quale il 38enne ha colpito a coltellate il coinquilino uccidendolo. Sul posto sono i intervenuti gli agenti del reparto Volanti, del commissariato Casilino e della Squadra mobile.

