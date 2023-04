Infermiera aggredita in ospedale a Cassino: «Scaraventata a terra da una paziente al pronto soccorso»

di Redazione Web

Nuovo caso di aggressione ai danni degli operatori sanitari in servizio all'ospedale Santa Scolastica di Cassino. Lo ha denunciato in serata il sindacato Cisl Funzione Pubblica, rivelando che un'infermiera in servizio nel reparto Spdc (Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura) è stata scaraventata a terra da una paziente arrivata poco prima dal Pronto Soccorso.

Psichiatra uccisa, Seung si spacciò per 'agente segreto': «Deliri complottisti, diceva di parlare con gli Ufo»

Uomo ucciso in strada a colpi di pistola, il killer si rifugia da un prete: «Chiama la polizia». È un leader no-vax

Infermiera aggredita a Cassino

All'operatrice sanitaria, immediatamente soccorsa, sono state riscontrate delle fratture e la prognosi è di 25 giorni. Una vicenda che riaccende la discussione sulla sicurezza all'interno dei presidi sanitari in provincia di Frosinone. «Quanto accaduto all'interno dell'ospedale di Cassino è gravissimo» commentano il Segretario Generale della Cisl Funzione Pubblica di Frosinone Antonio Cuozzo e la Responsabile Cisl del Polo D Rosaria Piscopo. I due sindacalisti sollecitano «maggiori controlli e più sicurezza soprattutto in quei reparti che sono maggiormente a rischio».

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Aprile 2023, 21:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA