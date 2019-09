Roma, Laura Fiorini nuovo assessore al verde (ma la delega ai rifiuti resta alla sindaca Raggi)

Laureata in Giurisprudenza, dal 1996 Laura Fiorini è direttore amministrativo del ministero della Giustizia e, dal 2002, è in servizio presso la Suprema Corte di Cassazione.

In particolar modo, Laura Fiorini si occuperà della cura del patrimonio verde di Roma Capitale, dei servizi funebri e cimiteriali in relazione al Contratto di servizio con Ama, della definizione e verifica degli indirizzi gestionali della Fondazione Bioparco, della tutela e benessere degli animali, dell'informazione ed educazione ambientale, dell'osservatorio Ambiente e Salute e del Verde, della cura dei rapporti con la cittadinanza attiva per il decoro urbano e, infine, degli indirizzi in merito alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ovvero alle Asp nei limiti delle competenze assegnate dalla legge regionale

Mercoledì 4 Settembre 2019, 14:00

Una new entry nella giunta guidata da: saràa presiedere il neo-istituito. La delega ai, invece, resterà in mano alla sindaca di Roma.La notizia della nomina da parte diè stata resa nota direttamente dal Campidoglio.La neo-assessora, fa sapere il Comune di Roma, «si occuperà di pianificazione e di indirizzo, nonchè del controllo e monitoraggio, di tutte le attività per la cura e la valorizzazione del patrimonio verde della Capitale, con i suoi 44 milioni di metri quadrati e le sue 330mila alberature».