Roma invasa dalla spazzatura, il video di Margherita Granbassi: «Vi prego, fate qualcosa»

La ex campionessa di scherma Margherita Granbassi ha postato sul suo profilo Twitter un video di una ventina di secondi in cui mostra le condizioni delle strade di Roma, ormai invase dalla spazzatura. Non siamo in piena periferia, ma nella zona tra Ponte Milvio e la Farnesina, non lontano dallo Stadio Olimpico: a fianco ad alcuni cassonetti, sul marciapiede cartoni e buste dell’immondizia la fanno da padroni.

«Vi prego di fare qualcosa», scrive la Granbassi nel suo tweet, in cui si rivolge alla sindaca di Roma Virginia Raggi. «Via della Farnesina, due passi da Ponte Milvio e Ministero degli Esteri. Non è accettabile». Ma per Margherita non c’è solo il marcio: in un altro video, mostra invece un angolo di verde molto ben curato. «Fortuna che ci sono persone speciali, come il signore che cura con amore il giardinetto pubblico di fronte a quello scempio di bidoni», scrive in un altro tweet.

Vi prego di fare qualcosa, via della Farnesina, due passi da Ponte Milvio e Min. Esteri!!! Non è accettabile @Roma @virginiaraggi pic.twitter.com/X56jIPumdE — Margherita Granbassi (@marghegranbassi) May 19, 2021

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Maggio 2021, 11:47

