Firenze, incendio ed esplosione: crolla una casa. «Una persona estratta viva, è grave» VIDEO

Esplosione e incendio in una casa a Greve in Chianti, in località Borgo di Dudda, nel fiorentino: l'esplosione ha causato il crollo dell'abitazione. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze per estinguere l'incendio e per la ricerca di due persone che risultano disperse sotto le macerie. Una prima persona è stata estratta in gravi condizioni, mentre l'altra persona risulta ancora dispersa sotto le macerie.

L'esplosione potrebbe essere stata innescata da una fuga di gas, si apprende in base ai primi accertamenti.La casa crollata è un immobile a due piani. Sul posto intervenuti anche i carabinieri oltre ai vigili del fuoco che sono impegnati nello spegnimento delle fiamme e nella ricerca tra le macerie di due persone. Dovrebbe trattarsi di una coppia che aveva in uso l'abitazione, ma residente altrove, e che stamani si sarebbe recata a Borgo di Dudda dopo aver ricevuto una segnalazione dai vicini di un forte odore di gas.

🔴 #Firenze, crollo di una casa di due piani per probabile fuga gas in loc. Borgo di Dudda. Due persone coinvolte, in corso il recupero di una, dispersa l’altra sotto le macerie. Tre squadre di #vigilidelfuoco al lavoro [#20maggio 11:00] pic.twitter.com/XLWauTJkry — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 20, 2021

