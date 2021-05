Roma invasa dai cinghiali. Gualtieri attacca: che degrado. Raggi: colpa della Regione

di Flavia Scicchitano

Un branco di cinghiali che aggredisce una donna all'uscita di un supermercato per rubarle la spesa, a Le Rughe, nel comune di Formello, alle porte di Roma.



L'ennesimo video (diventato virale, guardalo su leggo.it) che testimonia la presenza degli ungulati nei centri abitati, irrompe in campagna elettorale. «Io sarei più attento a dare indistinti giudizi in negativo sul passato. Con Veltroni e Rutelli, Roma era un modello positivo, anche rispetto a Milano. Poi le parti si sono invertite, Roma è sprofondata nel degrado con gli autobus in fiamme e i cinghiali nelle strade», attacca Roberto Gualtieri, candidato Pd per il sindaco di Roma.



Immediata la replica di Virginia Raggi, che posta il video incriminato, indirizzando le accuse alla Regione Lazio: «L'episodio è avvenuto nella frazione Le Rughe a Formello, un Comune di 13mila abitanti in provincia di Roma, all'interno del Parco Regionale di Veio. La propaganda da campagna elettorale ha trasformato questo video nella solita accusa nei confronti di Roma - afferma la prima cittadina - Formello è un comune amministrato non da me ma da un sindaco della Lega che, comunque, non ha una responsabilità diretta nella gestione dei cinghiali. La legge prevede che siano le Regioni con le loro amministrazioni a gestire la fauna selvatica». L'attacco al Pd di Zingaretti, che guida il Lazio, è servito su un piatto d'argento, specie dopo che il Governatore - negli ultimi giorni - ha presieduto iniziative e inaugurazioni sul territorio dell'Urbe.

