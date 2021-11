Roma, incidente sulla Salaria: schianto tra uno scooter e un furgone, morto un 53enne

Incidente alle porte di Roma, morto un 53enne nello schianto tra uno scooter e un furgone.

Leggi anche > Roma, tentato omicidio a Tor Bella Monaca: è caccia al complice dell'aggressore

La tragedia è avvenuta all'incrocio tra via Salaria e via Angelo Banti, tra Roma e Monterotondo, poco dopo le 7.30. Il 53enne, in sella a un Honda Vision, è stato centrato dal furgone, guidato da un 29enne capoverdiano che si è subito fermato a prestare soccorso. Per l'uomo, però, non c'è stato nulla da fare.

Sul posto gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale. Sequestrati entrambi i veicoli coinvolti, si sta ora procedendo con gli accertamenti di rito per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Novembre 2021, 12:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA