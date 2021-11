Roma, tentato omicidio a Tor Bella Monaca: è caccia al complice dell'aggressore

Un giro di droga da ventimila euro al giorno. Due ragazzi e due ragazze, fra cui una tredicenne, usciti illesi da un agguato a colpi di pistola in mezzo alla strada. Una lunga scia di gambizzazioni, omicidi e faide che si trascinano da anni a suon di pistolettate e dichiarazioni di malavitosi che diventano pentiti. È questo il contesto all'interno del quale è maturato il tentato omicidio avvenuto 23 ottobre a Tor Bella Monaca, a pochi metri da una pattuglia della polizia in borghese che stava inseguendo gli aggressori.



Dopo l'arresto di Pietro Longo, il ventisettenne che ha sparato e che era alla guida della Volkswagen Golf, noleggiata abusivamente, gli investigatori della squadra mobile sono sulle tracce del complice che ha partecipato all'agguato. Dalle descrizioni in possesso della polizia potrebbe essere un parente stretto dell'arrestato. La direzione distrettuale antimafia ipotizza anche l'aggravante del metodo mafioso.



Resta anche il giallo sul movente della sparatoria, in cui è rimasta coinvolta anche la figlia di Fabrizio Ventre, freddato a revolverate a Ponte di Nona nel 2015. L'inchiesta della procura capitolina sulla sparatoria, riassunta nell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice per le indagini preliminari Tamara De Amicis, apre uno spaccato sulla criminalità del Casilino e sulle tecniche utilizzate dai narcos per eludere le indagini.

Una realtà criminale dove tutto è permesso: automobili di grossa cilindrata, affittate senza contratto da società intestate a teste di legno, omertà e donne vicine ai clan che sanno ma tacciono per godere dei benefici economici da parte dei boss. Pietro Longo, considerato appunto il rampollo di una famiglia che gestisce il narcotraffico a Tor Bella Monaca in via dell'Archeologia, qualche giorno prima dell'agguato era con una giovane imprenditrice di San Basilio a Milano, dove è stato fermato dalla polizia a notte fonda.

