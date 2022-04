Roma, incidente sulla Colombo: code chilometriche da Malafede a Vitinia

Un pessimo inizio di giornata per gli automobilisti che dal litorale si spostano verso Roma. Su via Cristoforo Colombo, infatti, un incidente ha causato code chilometriche, dall'incrocio con via di Malafede fino a Vitinia.

Leggi anche > Colli Aniene, Ostiense, Testaccio: tre aggressioni in poche ore, a Roma è allarme pestaggi

Come riporta anche Canale 10, l'incidente, che ha coinvolto un solo veicolo, è avvenuto poco dopo le 7.40 all'altezza di Malafede, al chilometro 16,2. Una lunga coda di auto è rimasta intrappolata nel traffico, mentre si attendeva l'arrivo dei vigili urbani per i rilievi.

#viabilità, traffico intenso in Via di Malafede tra Via del Mare e Cristoforo Colombo — Roma Mobilità (@romamobilita) April 12, 2022

#viabilità, traffico intenso in via Ostiense tra Acilia e Vitinia — Roma Mobilità (@romamobilita) April 12, 2022

#viabilità, traffico intenso in Via di Malafede tra Via del Mare e Cristoforo Colombo — Roma Mobilità (@romamobilita) April 12, 2022

L'incidente, che non sarebbe grave, è bastato per creare il caos, dal momento che la circolazione procede a una sola corsia in un tratto che, nelle ore di punta, è spesso molto intasato. Molti automobilisti hanno provato a spostarsi nelle vie limitrofe, come la via del Mare e l'Ostiense, ma l'intero quadrante è apparso decisamente congestionato. Col passare delle ore, il traffico sta tornando alla normalità e le lunghissime code si stanno snellendo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Aprile 2022, 10:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA