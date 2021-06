Roma, Davide cade dal monopattino e muore in ospedale a 52 anni

Roma, un tragico incidente in monopattino: aveva 52 anni Davide Massimini, l'uomo morto all'ospedale Grassi di Ostia dopo essersi schiantato, per ragioni ancora poco chiare.

L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio in viale Castel Porziano, in zona Infernetto. L'uomo, residente a Fiumicino, è caduto improvvisamente in avanti, riportando forti traumi al volto e all'addome. Inutili i tentativi di salvarlo: trasportato d'urgenza al Grassi di Ostia, Davide è morto durante il disperato intervento per cercare di ridurre la grave emorragia addominale.

Sul posto sono stati subito effettuati i primi rilievi. Sembrerebbe esclusa la presenza di altri veicoli nella dinamica dell'incidente e l'ipotesi più probabile, al momento, è che Davide Massimini abbia perso il controllo del monopattino a causa della pavimentazione stradale sconnessa. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Giugno 2021, 08:50

