Roma, inaugurato il Playground al parco "Giulietto Minna" di San Basilio e presentata la riqualificazione di Ater

Inaugurata la nuova area giochi per bambini nel parco "Giulietto Minna" a San Basilio, Roma. Realizzato grazie al cofinanziamento di circa 170mila euro di Regione Lazio e Ater. Il playground è recintato e con pavimentazione antishock, con impianto di illuminazione, nuove panchine e camminamenti ripristinati.

Inoltre, sono state controllate, potate e, dove necessario, abbattute le alberature ed è stata costruita una staccionata perimetrale. In futuro, si prevede anche la creazione di un'area fitness per adulti.

Oltre alla presentazione della nuova area per i più piccoli, sono stati illustrati gli interventi di riqualificazione progettati da Ater sull'edificio 7- Lotto 25 che si trova tra Via Senigallia e Via Muccia. Tra gli interventi sono previsti il rifacimento di facciate, balconi e cornicioni e la sostituzione degli infissi dei vani scala e dei portoni di ingresso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Luglio 2021, 13:06

