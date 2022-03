Roma, volpe salvata dalla Polizia locale: impaurita e barcollante, vagava per Villa Pamphilj

Si aggirava barcollante nell'area verde del Casino del Bel Respiro dentro Villa Doria Pamphilj, la volpe salvata dal Reparto Tutela Ambiente del XII Gruppo Monteverde della polizia locale di Roma Capitale. Era impaurita e in evidente stato di sofferenza, ma è stata tratta in salvo e adesso sta ricevendo le cure veterinarie del caso.

L'animale, di sesso femminile, è stato messo in sicurezza da un agente, che con fare rassicurante è riuscito ad adagiarla all'interno di un cartone, per poi trasportarla al centro di soccorso della fauna selvatica della Lipu, per le cure veterinarie del caso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Marzo 2022, 15:27

