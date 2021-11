Roma, la Fontana di Trevi riprodotta con 20mila mattoncini Lego: una vera opera d'arte

20mila mattoncini Lego per riprodurre la maestosa Fontana di Trevi di Roma. Realizzata dal sardo Maurizio Lampis, presidente dell'associazione Culturale Karalisbrick e Fondatore del Museo del Mattoncino Karalisbrick a Sestu, l'opera è tra le più grandi riproduzioni di questo monumento.

Inaugurata nel 1762, la fontana di Trevi è una delle attrazioni più note della Capitale. I "grandi" della Terra hanno gettato la monetina in fondo alla sua piscina nel corso del G20, Federico Fellini l'ha celebrata nella famosa scena con Anita Ekberg e Marcello Mastroianni, in La Dolce Vita e Totò la propose in vendita ad un turista in uno spezzone di Totòtruffa 62.

«Il progetto - racconta Lampis all'ANSA - è partito 5 mesi fa spinto dalla voglia di realizzare uno dei monumenti italiani più importanti, dopo aver costruito nel 2019 la Basilica di Bonaria di Cagliari, simbolo della Sardegna. Ci sono voluti circa 20.000 mattoncini per riprodurla più fedelmente possibile in scala Minifigura: 75 cm di larghezza per 50 cm di profondità con altezza di 70 cm nel punto più alto. In corso di realizzazione mi sono servito di fotografie recuperate su internet per renderla più verosimile possibile alla realtà». I dettagli, infatti, sono curati in tutto e non mancano neppure i turisti attorno alla grande piscina. Questo è il nono monumento realizzato da Lampis, tra cui c'è anche uno ambientale: Cala Goloritzè, la cala con l'arco tra i più noti al mondo.

Ora la Fontana di Trevi in Lego sarà esposta per un breve periodo al Museo del Mattoncino Karalisbrick per poi incominciare un tour per la Sardegna , insieme alla riproduzione in Lego del Colosseo di Roma.

«Averla costruita mi inorgoglisce anche perché è un progetto interamente mio, frutto di anni di studio nel mondo del mattoncino Lego che da 4 anni è diventato il mio lavoro».



