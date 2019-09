Fine settimana a Roma: tutti gli eventi di sabato 14 e domenica 15 settembre

Con l'estate al tramonto, la città torna ad animarsi con tanti eventi tra cui scegliere per trascorrere il fine settimana. Ecco alcune occasioni di svago a Roma tra venerdì 13 e domenica 15 settembre.



Il cinema è protagonista al Teatro Tor Bella Monaca dove si potrà vedere la versione cinematografica di Romeo e Giulietta diretta nel 1968 da Franco Zeffirelli, mentre una rassegna di film passati alla 76° Mostra del Cinema di Venezia saranno visibili in 11 sale della città (fino al 24 settembre). E ancora alla Casa del Cinema, una mostra fotografica (gratuita) sul celebre film di Luchino Visconti, Il Gattopardo. Per gli amanti del buon cibo, invece, a Castelnuovo di Porto la sagra degli gnocchi, mentre nel cuore del quartiere di Cinecittà si potranno degustare tante varietà di peperoncini. Infine per i più piccoli laboratori ludica alla Casina di Raffello a Villa Borghese.



Romeo e Giulietta al Teatro Tor Bella Monaca



Ecco allora che una serata in compagnia della tragedia shakesperiana Romeo e Giulietta, il 15 settembre al Teatro Tor Bella Monaca, sia un buon inizio. Non si tratta di una rivisitazione teatrale, ma della proiezione cinematografica diretta nel 1968 dal maestro Franco Zeffirelli, recentemente scomparso. Nell'ambito della rassegna Avvistamenti, ed alla presenza di Caterina D'Amico, della Fondazione Zeffirelli, il pubblico potrà vedere o rivedere il capolavoro di Zeffirelli (vincitore di 2 Oscar). Sul grande schermo.



Sagra degli gnocchi



Per chi non sa rinunciare alla forchetta, e ad una gita fuori porta, potrebbe fare un salto a Castelnuovo di Porto, dove per tutto il fine settimana (dal venerdì) gli gnocchi sono i protagonisti dell'11° edizione di una sagra molto apprezzata, che valorizza la cucina del territorio, ed il territorio stesso, inteso come possiblità di visitare il centro storico del comune alle porte di Roma ed il Palazzo Ducale, appartenuto alla famiglia Colonna.



Mostra fotografica Il Gattopardo alla Casa del Cinema



Nella bella cornice della Casa del Cinema, a Villa Borghese, una bella mostra che celebre i 60 anni del romanzo Il Gattopardo, di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, vincitore del Premio Strega e poi adattato per il cinema da Luchino Visconti. L'esposizione (ad ingresso gratuito) può contare sulla raccolta di 50 scatti – rigorosamente in bianco e nero - del fotografo palermitano Nicola Scafidi, che racconta i sopralluoghi compiuti dal regista nel 1962, le scene del film, il tempo libero degli attori in giro per Palermo e l'anteprima del film a Roma.



Il peperoncino a Cinecittà



Il peperoncino invece “infiamma” piazza San Giovanni Bosco, il cuore del quartiere di Cinecittà, dove fino al 15 settembre si potranno degustare centinaia di varietà del piccantissimo ortaggio, molto usato anche nella cucina italiana e non solo in quelle esotiche. Per tutti coloro dotati di un palato resistente, non mancheranno peperoncini quali i Trinidad Moruga Scorpion, il Naga Viper e il Carolina Reaper, tra i più piccanti in circolazione. Inoltre nel corso della manifestazione ci saranno cooking live show, in cui gli esperti nella preparazione del peperoncino illustreranno come cucinali, senza sottovalutare gli aspetti salutistici dell'ortaggio.



Da Venezia a Roma



Fino al 24 settembre i film passati alla 76° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia saranno proiettati nell'ambito della rassegna Da Venezia a Roma che propone una selezione di titoli. 11 le sale coinvolte da Prati (Adriano, Eden, Giulio Cesare) a Trastevere (Intrastevere), da Pinciano (Savoy, Mignon e Caravaggio) al centro storico (Barberini, Farnese, Nuovo Olimpia), passando per Testaccio (Greenwich). La programmazione è arricchita da incontri con registi e protagonisti dei film presentati. Tra le proiezioni in cartellone, segnaliamo:sabato 14 alle 18, proiezione di You will die al 20 di Amjad Abu Alala (Premio Leone del Futuro) a cui prenderà parte Giorgio Gosetti. Ancora al Farnese, domenica 15 alle 17.30, La Llorona di Jayro Bustamante (GDA Director’s Award).



Casina di Raffaello a Villa Borghese



Nel cuore verde di Roma, laboratori ludico-didattici per i bambini che domenica 15 (alle ore 15) potranno partecipare al laboratorio "Fare e disfare arte" guidati dall’artista Antoh Mansueto adatto per bambini dai 3 anni in su, mentre alle 17.00 l’ultimo appuntamento con Un cinema da leggere, lettura animata con merenda.



Giovedì 12 Settembre 2019, 18:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA