Roma, esplosione in una villetta a Bracciano: lievemente feriti un uomo e una donna

Esplosione in una villetta in via Fra Giovanni nel Comune di Bracciano, in provincia di Roma, intorno alle 12 di oggi 16 aprile. Nell'immobile erano presenti un uomo e una donna, che sono rimasti lievemente feriti. A causare la deflagrazione sarebbe stata una probabile fuga di gas avvenuta nel locale cucina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Bracciano che indagano sull'accaduto e i vigili del fuoco. L'edificio è stato dichiarato inagibile.

E' il secondo incidente di questo tipo avvenuto nelle ultime 24 ore a Bracciano. Ieri in una villetta indipendente nei pressi della strada Poderale di Sambuco, si è verificata un'esplosione per probabile fuga di gas. All'interno c'era la proprietaria di casa una donna di circa 81 anni che, sotto choc, è stata trasportata in buona salute ed in via precauzionale in ospedale.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Aprile 2022, 17:03

