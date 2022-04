Andrea Prosperi, morto a Roma in un incidente: era l'avvocato della mamma di Gaia

Una tragedia di sangue sulle strade di Roma, che continua a intrecciarsi con altre come in uno scherzo beffardo del destino. Dopo la morte di Leonardo Lamma, amico di Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli, avvenuta la scorsa settimana, un nuovo incidente mortale, quello di Andrea Prosperi, si collega al dramma vissuto dalle famiglie delle due ragazze morte investite a corso Francia il 22 dicembre 2020.

Andrea Prosperi, morto l'avvocato della mamma di Gaia

Andrea Prosperi, l'avvocato di 48 anni morto a Prati in un incidente stradale nel primo pomeriggio di due giorni fa, era infatti il civilista di Gabriella Saracino, la mamma di Gaia. Che ricorda così il proprio legale: «Un altro fendente al mio cuore. Andrea, il mio avvocato civilista… ancora morti sulle strade di Roma, siamo a 45 persone dall’inizio dell’anno. Un uomo dolcissimo e un professionista eccezionale, aveva preso a cuore la storia mia e di Gaia».

Andrea Prosperi, chi era l'avvocato morto giovedì a Prati

Andrea Prosperi gestiva uno studio legale insieme al fratello, a poca distanza dall'incrocio tra via Ruggero di Lauria e via Francesco Caracciolo, dove ha trovato la morte giovedì scorso. L'avvocato era in sella al proprio scooter Honda Sh 300 quando è stato centrato da una Bmw, guidata da una 55enne: la donna, ancora sotto choc, si è fermata subito a prestare soccorso. Ancora poco chiara la dinamica dell'incidente: ci sarebbe stata una mancata precedenza, ma non si sa da parte di chi. La donna ora rischia di essere accusata di omicidio stradale.

Professionista molto stimato, l'avvocato Andrea Prosperi era noto a Roma per occuparsi soprattutto di casi di malasanità. Lascia tre figli e per due anni, dal 2007 al 2009, era stato sposato con Gloria Bellicchi, attrice e vincitrice di Miss Italia nel 1998.

Andrea Prosperi e Leonardo Lamma, quelle tragedie intrecciate

Per la famiglia di Gaia von Freymann, un rinnovato dolore dopo quello, ancora troppo recente, per la tragedia di Leonardo Lamma. Una settimana prima della morte di Andrea Prosperi, a poche decine di metri dal luogo in cui Gaia e Camilla furono investite e uccise a corso Francia, il loro amico Leo era morto in scooter, in circostanze ancora da chiarire. Il ragazzo, 19 anni, si trovava a cena con le due amiche proprio nella maledetta sera in cui le due adolescenti attraversarono corso Francia a piedi e furono investite e uccise da Pietro Genovese, figlio del regista Paolo.

