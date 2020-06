Roma, esplode una bombola nell'appartamento: notte di paura in periferia

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Giugno 2020, 10:53

Una serata di paura in periferia a, dove unaall'interno di un appartamento, al cui interno, in quel momento non c'era nessuno. È accaduto intorno alle 22.30 in uno stabile di sei piani al civico 24 di via Giovanni Palombini, in zona, nella periferia orientale della Capitale.L'di gas propano liquido, del volume di 10 litri, è avvenuta all'interno dell'di un 62enne romano, che in quel momento non si trovava in casa. La deflagrazione ha causatoad una parete interna e ha spaventato molto gli altri condomini, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto sono giunti i carabinieri della Stazione di San Basilio e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area, evacuato lo stabile ed effettuato le verifiche del caso.Alla fine lo stabile è stato dichiarato agibile e gli abitanti dell'edificio hanno potuto far ritorno nei loro appartamenti. L'ipotesi più probabile è quella di un'esplosione di natura accidentale.