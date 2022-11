Roma, secondo omicidio nella stessa zona in poche ore: donna trovata morta nella casa in cui si prostituiva

di Emilio Orlando

Aveva un coltello piantato nel petto la donna colombiana, Marta Castano, 65 anni, trovata cadavere nel suo appartamento in via Durazzo 48 a Roma, poco distante dal luogo in cui stamattina sono stati ritrovati i corpi di due donne di nazionalità cinese. La vittima, una prostituta, utilizzava l'appartamento dove è stata strovata morta per ricevere i clienti. Indaga la polizia.

Roma, incubo serial killer delle prostitute: tre donne trovate morte vicino piazzale Clodio, due nello stesso palazzo

