Roma, donna di 56 anni investita da due auto: è grave in ospedale. Paura a Guidonia

Paura alle porte di Roma a Guidonia, dove una donna di 56 anni è stata investita da due auto in via Casal Bianco all'incrocio con via Marco Simone. La donna, italiana, è stata trasportata dal 118 all'ospedale Pertini in codice rosso ed è in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Settecamini che hanno svolto i rilievi. Le due vetture si sono fermate e gli automobilisti hanno chiamato i soccorsi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Gennaio 2023, 10:22

