Donna accoltellata e trovata sanguinante in strada: l'orrore a Roma, arrestato il compagno

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un uomo 36enne, gravemente indiziato del reato di tentato omicidio ai danni della compagna, una donna di 40 anni originaria di Cuba. Intervenuti in via Fruschelli, dove una telefonata al 112 aveva segnalato una donna ferita in strada che perdeva sangue, i carabinieri si sono trovati davanti la vittima che presentava due tagli da coltellate nella zona lombare.

La donna accoltellata

Chiamati i soccorsi la donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio. Nel frattempo i militari hanno raccolto la sua denuncia in cui ha riferito di essere stata poco prima ferita dal compagno. Subito i carabinieri sono andati presso l'abitazione dove i due vivevano ed hanno rintracciato il compagno, 36 anni, romano, trovato in stato di alterazione psico-fisica per cui si è reso necessario condurlo in ospedale, ancora in vestaglia. Scattata la perquisizione, è stato subito trovato un coltello da cucina, ancora sporco di sangue che è stato sequestrato.





