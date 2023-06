Palazzo bruciato, la pista dell’incidente in cantiere

Un morto, tre feriti gravi ricoverati in fin di vita, tre palazzi inagibili e ottanta sfollati. A distanza di settantadue ore dall’incendio, che si è sviluppato venerdì pomeriggio nel palazzo in via D’Onofrio a Colli Aniene, oggi gli investigatori della polizia scientifica e del nucleo rilievi dei vigili del fuoco torneranno sul luogo dove si è consumata la tragedia che ha visto come vittima l’ottantenne Antonio D’Amato.

Gli inquirenti della procura capitolina, che hanno aperto un fascicolo contro ignoti per disastro, omicidio e lesioni, stanno chiarendo le possibili cause che hanno causato l’incendio. Oggi saranno sentiti gli operai della ditta “Ombrikoi S.r.l.” che stava effettuando i lavori di ristrutturazione, dopo che il condominio aveva ottenuto il Superbonus 110. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche quella di un “bruciatore”, collegato ad una bombola di gas lasciato acceso dai dipendenti, dopo l’orario di chiusura del cantiere giovedì pomeriggio alle 16.

Gli agenti del distretto di polizia di San Basilio continuano a garantire la sicurezza in tutta l’area ancora interdetta al passaggio per motivi dei sicurezza. Il presidente del IV municipio Massimiliano Umberto ha attivato un rete d’assistenza per tutti gli sfollati, mettendo a disposizione strutture sul territorio in attesa che venga assegnata, per quei residenti che dovranno attendere la messa in sicurezza e il ripristino della loro abitazione, una sistemazione alloggiativa temporanea.

Lunedì 5 Giugno 2023

