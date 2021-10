Roma, venti cinghiali assediano l'uscita del Gemelli: «Rovistavano tra i rifiuti». Passanti sconvolti LA FOTO

Era l’alba quando i medici e gli infermieri del turno di notte al Policlinico Gemelli di Roma sono usciti dall’ospedale. Ma stavolta hanno incontrato un nutrito gruppo di persone (parenti di ricoverati e persone in attesa di visite specialistiche) che facevano decine di foto con i loro smartphone. Divi hollywoodiani ? No, l’obiettivo era un nutrito gruppo di cinghiali. Più di una dozzina, secondo alcuni addirittura una ventina. Rovistavano tra i rifiuti. Un altro campanello d’allarme per il neo sindaco Gualtieri.

Leggi anche > San Basilio, ecco i rifugi dorati per i boss: i super-bunker tra marmi pregiati per sfuggire ai controlli

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Ottobre 2021, 12:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA