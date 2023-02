Roma, al Cinema Troisi i ritratti delle star fotografate da Fiorenzo Niccoli

di Valeria Arnaldi

Federico Fellini, Paolo Poli, Lina Wertmuller, ma anche Giancarlo Giannini, Paolo Sorrentino, Matteo Garrone e molti altri. Sono più volti che hanno fatto la storia del cinema italiano ad essere omaggiati nella mostra fotografica “Io mi ricordo: Ritratti di Cinema di Fiorenzo Niccoli”, curata da Maddalena Messeri, che sarà inaugurata il 18 febbraio alle 19 al Cinema Troisi.

Un viaggio nel tempo e, soprattutto, forse un passaggio di testimone dai grandi di ieri a quelli di oggi, che si fa anche spunto e sollecito alla riflessione per le nuove generazioni. La mostra segna anche la donazione delle opere di Niccoli al Cinema Troisi, in una sorta di monumento alla memoria che è anche consegna alle forze giovani del cinema. Nato a Viareggio ma romano d’adozione, Niccoli da quasi mezzo secolo è una grande firma di foto di moda e ritratti, senza trascurare spettacolo e viaggi.

«La donazione delle foto di Fiorenzo Niccoli al Cinema Troisi è per me un passaggio di testimone – dice Maddalena Messeri - i volti del cinema italiano che hanno portato l’Italia nel mondo, ora sono custoditi dai giovani che stanno riscrivendo una delle pagine più importanti della cultura a Roma. Sono felice di poter condividere con tutti gli spettatori questi scatti d’autore e che siano accompagnati da un capolavoro come Amarcord. Il grazie più grande va ai ragazzi del Troisi senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile».

A celebrare la donazione e, in generale, il cinema, una serata speciale che vedrà anche la proiezione del capolavoro di Federico Fellini "Amarcord", nell’anno del cinquantesimo anniversario, proiettato in versione restaurata. La visione sarà introdotta da Pino Strabioli.

La mostra sarà accessibile gratuitamente secondo un preciso calendario di aperture:

19/2 dalle 13:00 alle 14:30

26/2 dalle 13:00 alle 14:30

19/3 dalle 13:00 alle 14:30

26/3 dalle 13:00 alle 14:30

