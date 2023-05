Roma, borseggi e rapine alla Stazione Termini: 6 arresti in poche ore

di Redazione web

Sono state sei le persone arrestate per furti e rapine nei pressi della stazione Termini di

Roma. I controlli intensificati come da indicazioni del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nel corso dell'ultimo comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica capitolina, sono stati effettuati dagli agenti delle volanti, dei commissariati e della Squadra mobile.

Un ragazzo rapina il cellulare a due uomini

Un ragazzo è stato sottoposto a Fermo di Polizia giudiziaria perchè gravemente indiziato di aver rapinato del cellulare 2 uomini i quali, dopo aver subìto poco prima una precedente rapina, stavano cercando di bloccare uno dei responsabili; il giovane, estraneo alla pregressa vicenda, approfittando della concitata situazione, con violenza si è impossessato dello smartphone ed è fuggito. Dopo una rapida indagine sono stati gli agenti del commissariato Viminale a sottoporlo a fermo. In via Cavour, altro personale dello stesso commissariato, ha arrestato, a seguito di un controllo, un 30enne di origini marocchine sul quale pendeva un ordine di custodia cautelare in carcere per rapina.

Ragazzo argentino borseggia anziana turista inglese

Sempre gli investigatori del commissariato di via Farini, nel pomeriggio di ieri, hanno



Infine gli agenti del Commissariato Viminale, unitamente a personale dell'Upgsp, hanno

arrestato, nella mattinata di oggi, un 27enne originario della Guinea, gravemente indiziato del reato di rapina. Lo stesso, durante la notte, si sarebbe avvicinato alla

vittima, un 37enne cileno e gli avrebbe strappato il borsello. Subito individuato dai poliziotti intervenuti, ha opposto loro resistenza al fine di rimanere in possesso del

bene. A seguito di convalida dell'arresto è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere. I controlli predisposti dalla Questura di Roma si sono concentrati anche nelle strutture ricettive della zona ed è proprio in un hotel che gli agenti della Sezione Volanti hanno trovato un uomo di origini romene che doveva scontare una condanna a 6 mesi per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza diretta a persone.

