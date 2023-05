Il bimbo piange, il papà lo prende a morsi e pugni: la mamma diffonde il video choc (ma non lo denuncia)

Il bimbo non smette di piangere e il padre lo picchia: a fare la scoperta è stata la mamma del piccolo, attraverso le immagini registrate da una telecamera di videosorveglianza dell'appartamento. La donna si è rivolta a un giornalista, Pino Grazioli, per denunciare l'accaduto e, secondo quanto si apprende, al momento non è stata ancora presentata una denuncia alle forze dell'ordine.

Il video choc fa il giro dei social

A commentare la vicenda, che sarebbe avvenuta nel quartiere Pianura di Napoli, è il deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, a cui le presunte violenze sono state segnalate e il quale ha anche pubblicato un video sui social: «Si verifichi se il piccolo abbia subito altre violenze e si predispongano tutte le misure cautelative per la sua sicurezza. Ci aspettiamo che il padre di Federico venga denunciato e che ci siano nei suoi confronti giusti provvedimenti. Noi seguiremo la vicenda con la massima attenzione per la sicurezza del bambino e della mamma». Secondo quanto si legge nella nota diffusa dal parlamentare le violenze sul bimbo sarebbero avvenute nel salone dell'abitazione mentre la mamma era in bagno.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Maggio 2023, 15:40

