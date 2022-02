La metro e la Roma-Lido sempre peggio: incubo guasti e ritardi, giorni neri per i pendolari

Viaggio in metro con il brivido: si entra nella stazione, si incrociano le dita e si spera che, guasti permettendo, la metropolitana arrivi. Non è pessimismo ma sano realismo. Visto che i guasti sono praticamente quotidiani.

GIORNI NERI. Questa settimana sta andando decisamente male per i pendolari dei trasporti su rotaia: ieri mattina dalle 6 alle 7:30 un guasto aereo ha bloccato la metro A. Più tardi, a fermare tutto, ancora una volta, è stato un black out: un guasto elettrico ha messo in ginocchio bloccato la metro B e la B1 dalle 12 alle 13:30. Verso le 13 sono state ripristinate le tratte comprese tra Castro Pretorio-Monti Tiburtini e Bologna-Ionio per poi riprendere con blocchi e rallentamenti dalle 15 in poi. Alle 16 è stata chiusa del tutto la fermata di Bologna.



NAVETTE. Atac ha inviato le navette sostitutive ma il caos ormai era ingestibile. Lo stesso era avvenuto 24 ore prima, martedì pomeriggio, quando sempre le linee B/B1 sono state bloccate e hanno poi proceduto a singhiozzo. Un incubo che si sta ripetendo troppo spesso. Lo scorso 17 febbraio le linee sono state fermate per un black out forse di origine dolosa, su cui stanno indagando gli inquirenti: due ore di stop totale e i passeggeri nel caos . Sempre sulla stesse linee, ci sono stati forti disagi nelle giornate del 6 e del 7 febbraio.

Nel frattempo anche la Roma Lido deve fare i conti con i soliti disagi: dal 23 febbraio sono tornate a viaggiare 3 treni fermi per mesi, per motivi di sicurezza, per un totale di 6 treni viaggianti e le corse ogni 26 minuti. Per i pendolari quindi i disagi continuano tra banchine piene e servizi a singhiozzo: «Se Sparta piange – scriveva ieri il Comitato dei pendolari nel gruppo social - Atene non ride e Corinto impreca».

MA LA NOTTE NO. Non solo: il Campidoglio ha annunciato anche le prossime chiusure delle due linee metropolitane, per importanti interventi di manutenzione. E allora addio al servizio notturno: la linea B chiuderà alle 21 da aprile a giugno, mentre la linea A chiuderà sempre alle 21, ma per 18 mesi, a partire da giugno prossimo. La prossima estate, quindi, e quella successiva Roma accoglierà i turisti senza metropolitana serale, proprio nelle fermate del Centro. E venerdì nuova giornata nera: c’è lo sciopero.

