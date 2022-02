Roma, auto contro cartellone pubblicitario: 41enne muore a Tor Bella Monaca

Un uomo di 41 anni, alla guida di una Fiat Punto, ha perso il controllo della sua auto colpendo un palo che sosteneva un cartellone pubblicitario a lato della strada ed è morto. È accaduto ieri sera intorno alle 22 in via di Tor Bella Monaca, a Roma, all'altezza del civico 433. Sul posto le pattuglie della Polizia Locale del V Gruppo Prenestino 'ex Casilinò e del VI Gruppo Torri, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. In corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Un impatto talmente forte da abbattere il manifesto, finito sull'auto. Questa la scena tremenda quella che si sono ritrovati di fronte i soccorritori intervenuti sul luogo del tragico incidente. L'uomo è rimasto incastrato tra le lamiere della sua vecchia Punto.

