Roma, un incidente mortale ogni 48 ore: già 15 nel 2022

Il sessantaduenne Maurizio Di Loreto, è la quindicesima vittima di incidente sulle strade nella Capitale. Ormai a Roma si registra un incidente mortale ogni 48 ore e dall'inizio dell'anno le vittime sono state già 15. Il 60% dei morti si registra tra pedoni, ciclisti e scooteristi.

Lo schianto fatale in cui è morto D Loreto, residente a Roma ma originario di Cagnano Amiterno in provincia dell'Aquila, è avvenuto sabato sera prima delle 20, su via di Torrevecchia nella zona di Primavalle.

Un incidente la cui dinamica è ancora da chiarire totalmente, ma secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale del XIII gruppo Aurelio sembra che uno dei due mezzi coinvolti non abbia rispettato e dato la precedenza all'altro.

Infatti la vittima, che viaggiava in sella a uno scooter Honda Sh 150, è stata travolta da una Ford Focus condotta da un italiano di quarantatré anni, che si è fermato a prestare i primi soccorsi. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 di rianimare lo scooterista deceduto praticamente sul colpo a causa dei traumi e delle lesioni riportate. L'investitore è stato sottoposto al narcotest e ai test alcolemici. Al vaglio dei vigili urbani anche le riprese di alcune telecamere che potrebbero aver inquadrato le fasi dello scontro.



La settimana scorsa, a pochi metri da dove è avvenuta la tragedia, si era verificato un altro incidente mortale all'incrocio di via di Torrevecchia e via Dolcedo dove ha perso la vita un altro scooterista di quarant'anni di nome Marco Marini. Venerdì pomeriggio invece, è stato investito a morte il colonnello dei carabinieri Antonio Pastore mentre faceva Jogging a Villa Borghese. Una statistica impietosa che vede ormai una vita spezzata ogni due giorni. Il numero, che cresce con una rapidità allarmante, mette in luce da un lato la pericolosità delle strade e dall'altro la guida pericolosa di conducenti sempre più distratti che non rispettano il codice della strada. Guida in stato d'ebbrezza e sotto effetto di alcol e droga, mancato rispetto dei limiti di velocità, utilizzo del cellulare per telefonare o per messaggiare mentre si è al volante, sono tra la cause di un'impennata così inquietante della statistica della mortalità stradale a Roma.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Gennaio 2022, 08:23

