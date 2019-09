Roma, Acea sostiene la mezza maratona Via Pacis

Anche quest'anno ACEA sostiene la Rome Half Marathon Via Pacis, in programma a Roma il 22 settembre, con

partenza e arrivo in Piazza San Pietro. La corsa, promossa da Roma Capitale, dal Pontificio Consiglio della Cultura e dalla Fidal, attraversa i più importanti luoghi di culto della città (San Pietro, la Sinagoga, la Moschea, la Chiesa Valdese e la Chiesa Ortodossa) e traccia un circuito che idealmente unisce religioni, popoli e culture diverse. ''Con il sostegno a questo evento - ha dichiarato la Presidente di ACEA Michaela Castelli - il Gruppo ACEA conferma il suo legame con la Capitale e il suo impegno nel promuovere tutte quelle iniziative a favore dell'integrazione e della condivisione. La ricorrenza dei 150 anni dalla nascita del Mahatma Gandhi, che la maratona quest'anno ricorda, conferisce ulteriore importanza ad un evento che consente a tutti i partecipanti di vivere il centro storico di Roma percorrendo la città attraverso un itinerario che ha un chiaro valore simbolico, storico e religioso''. Lunedì 9 Settembre 2019, 15:11

