Roma, accordo per il contratto tra Campidoglio e polizia locale: in arrivo 300 nuovi vigili urbani

Nonostante l'emergenza si deve sin da subito pensare al dopo. La pianificazione dell'ordinario non deve fermarsi. A partire dal 17 aprile verranno chiamati a firmare 300 nuovi agenti della Polizia Locale, che potranno prendere servizio. Come già noto, esauriremo così la graduatoria. Le convocazioni avverranno in modo scaglionato, per garantire il pieno rispetto di tutte le misure e prescrizioni di salute pubblica

Proprio come era già avvenuto per i mille assunti sino a oggi, i nuovi 300 nuovi agenti saranno inviati a lavorare in strada, sulla base dell'analisi dei fabbisogni nei vari Municipi. Come mostrato in questi giorni, il lavoro della Polizia Locale costituisce la spina dorsale per assicurare tutela della legalità e rispetto delle regole. Gli agenti sono il primo anello di congiunzione tra cittadini e istituzioni sui territori. Grazie a tutta la Polizia Locale di Roma Capitale

