Centotrentaduemila multe cancellate agli amici vip: ma la fine dell'inchiesta è un nulla di fatto

Lo scandalo soprannominato "Multopoli" a Roma è arrivato all'epilogo. Tutto è cominciato dalla denuncia di una funzionaria, Emma Coli, che aveva portato alla scoperta di più di 132mila multe cancellate illecitamente ad amici vip, tra cui una principessa, per un danno erariale di oltre 17 milioni di euro. Coli aveva raccontato che nel dipartimento risorse economiche del Campidoglio, in una sorta di 'ufficio parallelo', migliaia di sanzioni venivano catalogate come “improcedibili”.

Come riporta 'Repubblica' negli atti dell'inchiesta viene chiamato in causa anche il presidente della Lazio e le multe cancellate appartengono alla principessa Caterina Torlonia, all’imprenditore Ciampini e anche a Riccardo Brugia, noto alle forze dell'ordine e al servizio di Massimo Carminati. «La maggior parte dei beneficiari degli illeciti discarichi erano persone riconducibili ai gruppi imprenditoriali della famiglia Colaneri, in rapporti commerciali con il Pelusi, ed al signor Claudio Lotito».

L'inchiesta è giunta al termine con l'assoluzione, perché le accuse mosse dai pm contabili non sarebbero supportate da elementi concreti. Il tribunale della Corte dei conti ha assolto Pasquale Pelusi e altri tre funzionari comunali. Tutti saranno risarciti con circa 50 mila euro.

